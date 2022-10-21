Спецоперация 21 октября 2022, 08:16 Украинских ПВО не хватит для защиты всей страны — СМИ WP: ПВО Украины устарели и не покроют каждый регион страны

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Армия Украины использует устаревшее советское вооружение и страдает от дефицита ракет. Ей не хватает подразделений противовоздушной обороны (ПВО) для того, чтобы покрыть всю страну, сообщила газета The Washington Post.

После ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины США пообещали ускорить поставку двух систем противовоздушной обороны NASAMS, а затем еще шести. Германия решила снабдить Вооруженные силы Украины (ВСУ) четырьмя системами IRIS-T.

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Однако уже поздно, заявил автор статьи. По данным издания, 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, и только половину из них удалось сбить.

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Заместитель командира дивизиона ЗРК С-300 в Киевской области капитан Владимир Климин объяснил, что дело не столько в сноровке местных военных, сколько в нехватке средств — у Украины нет достаточного количества подразделений ПВО, чтобы прикрыть каждую часть страны.

«Они пытаются обойти наши системы ПВО, используя ландшафт или информацию о том, где мы находимся. Они тоже пытаются победить нас», — сказал он.

Украина нуждается в западных средствах противовоздушной обороны, чтобы закрыть бреши в зоне покрытия. Особенно ВСУ настаивает на поставке систем, которые могут запускать ракеты на большие расстояния. Имеющиеся у них С-300 имеют дальность около 46 миль (74 километра), обещанные американцами NASAMS — до 80 миль (129 километров).

Кроме того, в распоряжении украинской армии устаревшие советские системы ПВО. Им около 30 лет. Начальник подготовки зенитно-ракетных войск Украины Денис Смажный сообщил также, что у армии заканчивается запас ракет.