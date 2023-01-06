Спецоперация 06 января 2023, 10:36 WarGonzo сообщил о прорыве обороны ВСУ в Соледаре WarGonzo: российским военным удалось прорвать оборону ВСУ в Соледаре РИА «Новости»

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Вооруженные силы России в ходе спецоперации прорвали оборону города Соледара на Донецком направлении. Об этом сообщил военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.

«Русская армия прорвала оборону Соледара», — написал он.

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По его данным, российским военным во время тяжелого наступления удалось освободить село Бахмутское. Фланговые прорывы бойцов ВС РФ вынудили неприятеля отступать на север, пояснил Пегов.

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Ранее стало известно о переброске отряда ВСУ в Соледар и Артемовск. Он состоял исключительно из иностранных наемников.

В конце декабря украинские боевики понесли тяжелейшие потери под Артемовском. Очередной массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины позволил остановить производство техники для ВСУ и прервал поставки западного оружия.