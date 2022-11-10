Важное 10 ноября 2022, 17:04 WarGonzo сообщил о полном освобождении села Павловка в ДНР WarGonzo: бойцы ОБТФ «Каскад» и морпехи ТОФ взяли под контроль село Павловка РИА «Новости»

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Бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» совместно с морпехами из 155-й бригады Тихоокеанского флота взяли под контроль село Павловка. Информация об этом появилась в Telegram-канале WarGonzo.

По данным источника канала, на окраинах села продолжается зачистка. Населенный пункт уже посетил глава МВД ДНР генерал-полковник полиции Алексей Дикий. Он наградил бойцов отличившихся в операции, добавили авторы сообщения.

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Официально эти данные пока не комментировали ни в МВД ДНР, ни врио главы республики Денис Пушилин.

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Ранее в Минобороны РФ сообщали, что благодаря морпехам 155-й бригады ТОФ идет освобождение Павловки.

Морпехи этого подразделения 8 ноября записали видеообращения, в котором рассказали о ситуации на фронте. По словам бойцов, у них есть успехи в продвижении, хотя боестолкновения очень тяжелые. Ролики опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.