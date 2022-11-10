10 ноября 2022, 17:04
WarGonzo сообщил о полном освобождении села Павловка в ДНР
WarGonzo: бойцы ОБТФ «Каскад» и морпехи ТОФ взяли под контроль село Павловка
Бойцы оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» совместно с морпехами из 155-й бригады Тихоокеанского флота взяли под контроль село Павловка. Информация об этом появилась в Telegram-канале WarGonzo.
По данным источника канала, на окраинах села продолжается зачистка. Населенный пункт уже посетил глава МВД ДНР генерал-полковник полиции Алексей Дикий. Он наградил бойцов отличившихся в операции, добавили авторы сообщения.
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Официально эти данные пока не комментировали ни в МВД ДНР, ни врио главы республики Денис Пушилин.
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Ранее в Минобороны РФ сообщали, что благодаря морпехам 155-й бригады ТОФ идет освобождение Павловки.
Морпехи этого подразделения 8 ноября записали видеообращения, в котором рассказали о ситуации на фронте. По словам бойцов, у них есть успехи в продвижении, хотя боестолкновения очень тяжелые. Ролики опубликовал в своем Telegram-канале губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
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