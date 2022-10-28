Взвод ВС России сбил 12 украинских штурмовиков и военные вертолеты | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 07:30 Взвод ВС России сбил 12 украинских штурмовиков и военные вертолеты Оператор ПЗРК Ищенко рассказал, как его взвод сбил 12 украинских штурмовиков Су–25 РИА "Новости"

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Прикрывая десантно-штурмовые подразделения российский взвод сбил 12 украинских штурмовиков Су–25 и четыре военных вертолета Ми–8. Оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК), герой России, лейтенант Анатолий Ищенко рассказал о бое, сообщило РИА «Новости».

Задача взвода под его руководством заключалась в том, чтобы защитить десантно-штурмовую роту и позиции минометных батарей от ударов с воздуха. На них нападали украинские самолеты и вертолеты, и предстояло их обезвредить.

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«Наша задача была не допустить выполнения противником своей боевой задачи и уничтожить те самые летательные аппараты», — рассказал лейтенант.

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В результате взвод сбил 12 штурмовиков и четыре вертолета. Из них на счету самого Анатолия Ищенко — пять сбитых самолетов и три вертолета. Он бил по воздушным целям ракетами из ПЗРК. Мужчине присвоили звание Героя России. В ближайшее время он собирается вернуться в зону боевых действий.

В четверг Минобороны России сообщило, что один вертолет Ми–8 обезвредили у населенного пункта Новотроицкое Запорожской области. Кроме того, российские войска уничтожили четыре беспилотника.