Спецоперация 19 января 2024, 07:41 Взвод украинских военных погиб под огнем РСЗО «Град» в районе Артемовска Расчеты РСЗО «Град» уничтожили под Артемовском солдат ВСУ

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Костромские десантники на Донецком направлении нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. Погибли около взвода украинских солдат, сообщило Минобороны России.

Противника засекли в опорном пункте на передовых позициях под Артемовском. Десантникам костромского соединения передали информацию о цели. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» выдвинулся к огневой позиции и дважды нанес удары по указанному участку.

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Российские войска уничтожили около взвода украинских военных. Выжившие солдаты сбежали с позиций. Штурмовые группы десантников зачистили опорный пункт и передали подразделениям закрепления.

РСЗО «Град» применили для ударов по противнику в районе Белогоровки на территории ЛНР. Российские подразделения уничтожили технику ВСУ, сорвали ротацию и снабжение.