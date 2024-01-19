19 января 2024, 07:41
Взвод украинских военных погиб под огнем РСЗО «Град» в районе Артемовска
Расчеты РСЗО «Град» уничтожили под Артемовском солдат ВСУ
Костромские десантники на Донецком направлении нанесли удар по опорному пункту Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. Погибли около взвода украинских солдат, сообщило Минобороны России.
Противника засекли в опорном пункте на передовых позициях под Артемовском. Десантникам костромского соединения передали информацию о цели. Расчет реактивной системы залпового огня «Град» выдвинулся к огневой позиции и дважды нанес удары по указанному участку.
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Российские войска уничтожили около взвода украинских военных. Выжившие солдаты сбежали с позиций. Штурмовые группы десантников зачистили опорный пункт и передали подразделениям закрепления.
РСЗО «Град» применили для ударов по противнику в районе Белогоровки на территории ЛНР. Российские подразделения уничтожили технику ВСУ, сорвали ротацию и снабжение.
Минобороны РФ
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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