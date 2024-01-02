Важное 02 января 2024, 12:09 Взвод танков Leopard ВСУ уничтожили в зоне спецоперации Минобороны: уничтожен взвод танков Leopard на Сватовском направлении Alexander Welscher / Global Look Press

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ВС России уничтожили взвод украинских танков Leopard-2A6, которые готовились атаковать российские позиции на Сватовском направлении. Об этом сообщили в Минобороны.

Пресс-служба оборонного ведомства распространила видео уничтожения танков противника военнослужащими группировки войск «Запад». Уточняется, что в районе села Терны украинские военнослужащие готовились к атаке. ВС России разрушили планы противника, применив высокоточные боеприпасы и уничтожив бронетанковый взвод.