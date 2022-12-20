Спецоперация 20 декабря 2022, 09:09 Взвод российского лейтенанта уничтожил две буксируемые гаубицы и боевиков ВСУ Минобороны рассказало о подвиге российского лейтенанта Крюкова в зоне СВО

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Взвод лейтенанта Андрея Крюкова поразил две огневые точки ВСУ в ходе выполнения боевых задач в зоне спецоперации. В результате российские военные уничтожили две 155-миллиметровые буксируемые гаубицы и до 14 боевиков, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские военнослужащие стремились отбить утраченные территории и перешли в наступление, открыв артогонь. Андрей Крюков, правильно оценив обстановку, смог точно определить позиции артиллерии ВСУ.

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Благодаря его профессиональным действиям артиллеристы ВС РФ нанесли крупные потери противнику.

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Ранее РИА «Новости» сообщило об уничтожении опорного пункта иностранных наемников под Марьинкой в Донецкой Народной Республике. Удар по зданию, где находилось до роты боевиков, нанесли военнослужащие группы «Викинг» Западного военного округа.