Более пяти взрывов прогремели в Херсоне | 360°

Спецоперация 08 сентября 2022, 22:52 Поделиться Telegram

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Viber Более пяти взрывов прогремели в Херсоне Корреспондент ТАСС сообщил о пяти взрывах в Херсоне РИА "Новости"

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Взрывы прогремели вечером 8 сентября в Херсоне, предположительно, работаю российские средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил ТАСС.

Более пяти взрывов были слышны около 21:50 по московскому времени. В небе над Херсоном не видно следов ракет. Издание пока не располагает подтверждением о работе ПВО.

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ВСУ с конца августа обстреливают населенные пункты Херсонской области. Украинские военные атакуют жилые кварталы, школы, медицинские учреждения. В начале сентября они нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Херсона.

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Ранее бойцы ВСУ попытались продвинуться вперед в Харьковской области, однако союзные войска откинули их на прежние позиции. Военкор Евгений Поддубный заявил, что украинские военные не смогут закрепиться при наступлении.

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