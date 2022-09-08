Более пяти взрывов прогремели в Херсоне | 360°

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08 сентября 2022, 22:52

Более пяти взрывов прогремели в Херсоне

Корреспондент ТАСС сообщил о пяти взрывах в Херсоне

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Взрывы прогремели вечером 8 сентября в Херсоне, предположительно, работаю российские средства противовоздушной обороны (ПВО), сообщил ТАСС.

Более пяти взрывов были слышны около 21:50 по московскому времени. В небе над Херсоном не видно следов ракет. Издание пока не располагает подтверждением о работе ПВО.

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ВСУ с конца августа обстреливают населенные пункты Херсонской области. Украинские военные атакуют жилые кварталы, школы, медицинские учреждения. В начале сентября они нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Херсона.

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Ранее бойцы ВСУ попытались продвинуться вперед в Харьковской области, однако союзные войска откинули их на прежние позиции. Военкор Евгений Поддубный заявил, что украинские военные не смогут закрепиться при наступлении.

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