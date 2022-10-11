Взрывы раздались во Львове, в городе начались проблемы со связью | 360°

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Спецоперация

11 октября 2022, 13:18

Власти Львовской области сообщили о 3 взрывах на объектах энергетики

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11 октября 2022, 13:18

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11 октября 2022, 13:15

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11 октября 2022, 13:15

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11 октября 2022, 13:11

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11 октября 2022, 13:11

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Спецоперация

11 октября 2022, 13:10

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11 октября 2022, 12:09

Взрывы раздались во Львове, в городе начались проблемы со связью

RT: серия взрывов произошла во Львове, начались проблемы со связью

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Серия взрывов произошла во Львове, в городе начались перебои с сотовой связью. Об этом сообщил RT со ссылкой на украинские СМИ.

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Мэр города Андрей Садовой в Telegram-канале сообщил, что в городе начались проблемы с подачей электроэнергии.

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Пользователи социальных сетей показали, как над городом поднимаются клубы густого черного дыма. Вероятно, объектом удара стал объект энергетической инфраструктуры.

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Кроме того, прилеты ракет зафиксировали в Кривом Роге и Днепропетровской области Украины.

Утром во вторник также стало известно, что серия взрывов произошла в Киевской области, сообщала украинская «Телевизионная служба новостей»(ТСН). Работу начали системы противовоздушной обороны.

Специальная военная операция РФ на Украине

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