Спецоперация 06 августа 2023, 01:49 Взрывы раздались в Хмельницком — СМИ «Укринформ»: серия взрывов прозвучала в Хмельницком РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Хмельницком после объявления в области воздушной тревоги. Об этом сообщило местное агентство «Укринформ».

По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу включили в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях.

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Днем, 5 августа, взрывы прозвучали в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях на западе Украины. По данным «Страна.ua», жители Староконстантинов слышали взрывы рядом с военным аэродромом.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины.

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