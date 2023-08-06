06 августа 2023, 01:49
Взрывы раздались в Хмельницком — СМИ
«Укринформ»: серия взрывов прозвучала в Хмельницком
Взрывы прогремели в Хмельницком после объявления в области воздушной тревоги. Об этом сообщило местное агентство «Укринформ».
По данным официального ресурса по оповещению населения, воздушную тревогу включили в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областях.
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Днем, 5 августа, взрывы прозвучали в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях на западе Украины. По данным «Страна.ua», жители Староконстантинов слышали взрывы рядом с военным аэродромом.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучала в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины.
ВС РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины в ответ на теракт на Крымском мосту. Российские силы атакуют только объекты оборонной промышленности и военного управления.
Взрывы
Украина
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