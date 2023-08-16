Спецоперация 16 августа 2023, 10:51 Взрывы раздались в Харьковской области «Страна.ua»: в Харьковской области снова прогремели взрывы РИА «Новости»

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В Харьковской области после воздушной тревоги зафиксировали взрывы. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».

В 7:42 (по московскому времени) в Харьковской области включили сирены. По данным канала, ранее Воздушные силы Украины сообщали о беспилотниках, направляющихся в сторону региона.

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Глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

В ночь на 16 августа взрывы прогремели на юге Украины. Они прозвучали в Николаеве, Измаиле и Рени.

Вечером во вторник, 15 августа, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. До этого сирены работали в Киеве и Винницкой области. Российские силы атаковали украинские военные объекты.

Днем в понедельник взрывы раздались в Киеве, сообщали украинские СМИ. Хотя воздушную тревогу в этом день в столице не объявляли.