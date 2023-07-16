Спецоперация 16 июля 2023, 21:49 Взрывы раздались в Харьковской области РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Харьковской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна».

Ранее опубликовали сообщение о взрывах в Харькове. По информации Telegram-канала «Военкоры Русской весны», они произошли в связи с работой российских бойцов, которые атаковали ракетами и дронами-камикадзе «Герань» военные объекты украинской армии.

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Также 16 июля взрывы раздались в Луганске. Местные жители сообщили о громких звуках и распространили видео с клубами дыма. По сообщению очевидцев, серия взрывов прозвучала на окраине города, в районе Южных кварталов.

Вечером 15 июля стало известно, что ВСУ ударили по городу Алешки в Херсонской области. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опубликовал кадры с места событий. На них видно, как к гражданскому зданию подъезжает микроавтобус, а через несколько секунд его поражают снарядом. По предварительной информации, в результате происшествия есть погибшие.