Спецоперация 14 сентября 2023, 00:55 Взрывы раздались в Днепропетровске на Украине Соцсети

Читать 360tv в

Серия взрывов прозвучала в украинском городе Днепропетровске. Об этом сообщило издание «Общественное». Других подробностей авторы материала не привели.

Никаких комментариев от местных властей по этому поводу пока не поступало. В регионе объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

Реклама

Также сирены звучат в Николаевской и Харьковской областях Украины. Кроме того, сигнал тревоги объявили в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей и ЛНР.

Несколькими часами ранее, вечером 13 сентября, украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области на севере Украины.Предварительно, речь шла о поражении беспилотника, указывали журналисты. Из данных официального ресурса по оповещению населения следовало, что в регионе звучала воздушная тревога. При этом официально информация о взрывах не подтверждалась.