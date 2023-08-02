Спецоперация 02 августа 2023, 23:39 Взрывы раздались подконтрольном Киеву в Херсоне — СМИ «Военная хроника»: серия мощных взрывов прозвучала в Херсоне Pxhere

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Серия мощных взрывов раздалась в подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное обозрение».

«Предположительно, по позициям ВСУ на правом берегу Днепра работает российская реактивная артиллерия», — указали авторы канала.

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Согласно данным официального ресурса оповещения населения Украины, в подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области сейчас нет воздушной тревоги. Сирены работают в Черниговской области, а также в подконтрольной Киеву части ЛНР.

Вечером 2 августа Telegram-канал уже сообщал о серии взрывов в Херсоне, отметил RT. Тогда, как предполагалось, по позициям украинских военных применялись авиабомбы ФАБ-250-М62. Удары, по предварительным данным, наносились по расположениям ВСУ и замаскированным складам с боеприпасами, расположенным на правом берегу.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов вечером 2 августа также сообщил, что взрыв прогремел в центре Мелитополя. Он также добавил, что все подробности сообщит позднее.