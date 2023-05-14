Спецоперация 14 мая 2023, 00:23 Взрывы прозвучали в Тернополе и Херсоне — СМИ Сирены воздушной тревоги сработали в Тернополе и подконтрольном Киеву Херсоне РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в Тернополе и подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщило украинское издание Klymenko Time.

Почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует их данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Тихо только в восточных регионах. Не включены сирены в Днепропетровской и подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

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Взрывы в субботу, 13 мая, прозвучали в Никополе Днепропетровской области. Воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой области, позже администрация также сообщила о взрывах.

Ранее в Хмельницком очевидцы сняли взрыв склада боеприпасов. После взрыва на объекте начался пожар, в ходе которого зафиксировали вторичную детонацию.