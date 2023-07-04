04 июля 2023, 03:01
Взрывы прозвучали в районе Краматорска — СМИ
ТАСС: взрывы прозвучали в районе Краматорска
Взрывы прозвучали в районе Краматорска, сообщил ТАСС. На северо-востоке Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.
По состоянию на 02:45 по московскому времени сигнал тревоги работал на территории Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также сирена звучала в подконтрольных киевскому режиму районах ДНР и Запорожской области.
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Вечером 3 июля сигнал воздушной тревоги звучал в трех областях Украины — Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.
В районе Краматорска в подконтрольной киевскому режиму части ДНР раздались звуки взрывов, указало украинское издание «Зеркало недели».
Украинский телеканал «Общественное» днем 3 июля сообщил о взрывах в городе Сумы на Украине. Из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской области в 10:51.
Вечером 3 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о взрыве в здании СБУ в Сумах. По его словам, это стало результатом нехватки у страны «качественных систем ПВО».
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