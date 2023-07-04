Спецоперация 04 июля 2023, 03:01 Взрывы прозвучали в районе Краматорска — СМИ ТАСС: взрывы прозвучали в районе Краматорска Pxhere

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Взрывы прозвучали в районе Краматорска, сообщил ТАСС. На северо-востоке Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

По состоянию на 02:45 по московскому времени сигнал тревоги работал на территории Киевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях. Также сирена звучала в подконтрольных киевскому режиму районах ДНР и Запорожской области.

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Вечером 3 июля сигнал воздушной тревоги звучал в трех областях Украины — Днепропетровской, Николаевской и Харьковской.

В районе Краматорска в подконтрольной киевскому режиму части ДНР раздались звуки взрывов, указало украинское издание «Зеркало недели».

Украинский телеканал «Общественное» днем 3 июля сообщил о взрывах в городе Сумы на Украине. Из онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Сумской области в 10:51.

Вечером 3 июля украинский лидер Владимир Зеленский сообщил о взрыве в здании СБУ в Сумах. По его словам, это стало результатом нехватки у страны «качественных систем ПВО».