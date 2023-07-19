Спецоперация 19 июля 2023, 01:18 Взрывы прозвучали в подконтрольной Киеву части Запорожской области Рогов: взрывы прозвучали на подконтрольной Киеву территории Запорожской области РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали на подконтрольной Киеву части Запорожской области. В самом областном центре пока тихо, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«На временно оккупированной режимом [президента Украины Владимира] Зеленского территории Запорожской области звучат взрывы», — сообщил политик, пообещав уточнить подробности позже.

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По данным украинских центров онлайн-мониторинга, взрывы также прозвучали в Сумской и Днепропетровской областях Украины. В центральных регионах страны объявлена воздушная тревога.

Ракетные удары подтвердил в своем Telegram-канале военкор Борис Рожин.

«Ракетные и беспилотные прилеты в Днепропетровской, Запорожской, Сумской областях, а также в Славянско-Краматорской агломерации», — написал журналист.

Украинские власти также подтвердили прилеты и работу систем ПВО.

Ранее сообщалось, что мощные взрывы прозвучали в Одессе. Очевидцы сообщили в местных пабликах, что звуки ударов были слышны в самом областном центре, а также в районах Затоки и Ильичевска.