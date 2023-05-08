Спецоперация 08 мая 2023, 00:04 Взрывы прозвучали в Одессе и Киеве — СМИ Klymenko Time: несколько взрывов прозвучало в Одессе РИА «Новости»

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В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание Klymenko Time. Авторы статьи отметили, что над морем заметили мощное зарево. Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Киеве и других областях страны.

О первом взрыве очевидцы сообщили около 23:25. Новые взрывы прогремели спустя несколько минут. Также стало известно, что одна из ракет достигла цели.

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«Одесские паблики сообщают о прилете в городе. На месте прилета — пожар», — сообщил Telegram-канал «Политика страны».

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем аккаунте подтвердил массированный удар по области.

Также около 00:00 украинские издания написали о взрывах в Киевской области. О работе ПВО в регионе и «угрозе дронов» сообщили, в том числе, в областной военной администрации.

При этом воздушная тревога сработала на территории девяти украинских областей. Сирены гудят в Винницкой, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.