08 мая 2023, 00:04
Взрывы прозвучали в Одессе и Киеве — СМИ
Klymenko Time: несколько взрывов прозвучало в Одессе
В Одессе прогремели взрывы, сообщило украинское издание Klymenko Time. Авторы статьи отметили, что над морем заметили мощное зарево. Ранее в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали в Киеве и других областях страны.
О первом взрыве очевидцы сообщили около 23:25. Новые взрывы прогремели спустя несколько минут. Также стало известно, что одна из ракет достигла цели.
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«Одесские паблики сообщают о прилете в городе. На месте прилета — пожар», — сообщил Telegram-канал «Политика страны».
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в своем аккаунте подтвердил массированный удар по области.
Также около 00:00 украинские издания написали о взрывах в Киевской области. О работе ПВО в регионе и «угрозе дронов» сообщили, в том числе, в областной военной администрации.
При этом воздушная тревога сработала на территории девяти украинских областей. Сирены гудят в Винницкой, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.
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