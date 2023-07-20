Спецоперация 20 июля 2023, 02:17 Взрывы прозвучали в Одессе — СМИ «Зеркало недели»: в Одессе прогремели взрывы

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Взрывы прозвучали ночью в Одессе на юге Украины. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

По данным издания, в городе зафиксировали работу системы противовоздушной обороны. Местные власти официальных комментариев пока не давали. Другие подробности не приводятся.

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Ранее взрывы зафиксировали в Сумской области. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявили воздушную тревогу.

Также сирены включили в Черниговской, Харьковской и Николаевской областях. Также сигнал тревоги звучит в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и ЛНР.

Накануне ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры в Одессе. Атаку назвали самой масштабной с начала спецоперации. Как написал в своем Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов, местные жители услышали взрывы в районе порта Черноморска.