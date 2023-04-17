17 апреля 2023, 00:03
Взрывы прозвучали в нескольких районах Запорожья
Член совета ВГА Рогов: до восьми взрывов прозвучало в Запорожье
Серия взрывов прогремела в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
Он отметил, что серия громких взрывов раздалась в 21:42.
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«Их слышали в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском, Космическом и Шевченковском», — отметил Рогов.
По его словам, в Запорожье прозвучало не менее шести–восьми взрывов. Рогов пообещал оповещать о подробностях.
Административный центр Запорожской области в данный момент контролируют власти Украины. Громкие взрывы прогремели в Запорожье 9 апреля. Громче всего они звучали в Заводском и Шевченковском районах города.
Также громкие звуки слышали жители Мелитополя 6 апреля, этому способствовала работа систем ПВО, которые сбили шесть американских ракет HIMARS.
Рогов ранее сообщал, что ВСУ в ходе подготовки к контрнаступлению, стали стягивать резервы и технику к Запорожской области. Однако российская армия хорошо подготовилась к анонсированной контратаке, и ей будет чем ответить.
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