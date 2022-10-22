Взрывы прозвучали в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины | 360°

Спецоперация 22 октября 2022, 10:09 Взрывы прозвучали в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины Страна.ua: в Ровно, Луцке, в Кировоградской и Хмельницкой областях произошли взрывы

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Утром 22 октября произошли ракетные удары по объектам в ряде городов и областей Украины. Информацию о них разместили в Telegram-канале «Страна.ua».

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По данным авторов издания, в Сети появляются кадры последствий прилетов боеприпасов по многим регионам Украины. После попадания снарядов часто начинаются крупные пожары. Также местные власти отключают свет. Иногда — и доступ к Сети.

Ряд региональных чиновников — глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, руководитель такого же ведомства Ровенской области Виталий Коваль и начальник областной военной администрации Тернопольского края Владимир Труш — призвали своих земляков поскорее прибыть в укрытия.

Авторы Telegram-канала отметили, что в Ровно после прилета начался сильный пожар. О месте возгорания, пострадавших и иных последствиях возгорания пока ничего официально не известно. Пока нет подтвержденной информации и о взрывах в других регионах страны.

Также они привели заявление представителей «Укрэнерго». Те заявили, что компания ограничит подачу электричества в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Введение такого шага они объяснили увеличением потребления.