Спецоперация 19 июля 2023, 02:57 Взрывы прозвучали в Киевской области РИА «Новости»

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Серия взрывов произошла в Киевской области. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По информации портала, зафиксирована работа систем ПВО. Других подробностей не приводится. Местные власти ситуацию не комментировали. В области в 02:20 объявили воздушную тревогу.

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Этой же ночью взрывы прогремели в Одессе, Харькове, подконтрольным Киеву Запорожье и Днепропетровской области. Сигналы воздушной тревоги сработали в Киеве и Киевской области, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Сирены и взрывы не смолкают на территории Украины уже несколько часов, отметили местные издания.

Ранее сообщалось, что неподалеку от порта в Черноморске Одесской области прогремели взрывы. Об этом рассказал местный житель, поведавший, что от взрывной волны в квартире едва не вылетели стекла.

Информацию о прилетах по портовой инфраструктуре подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он сообщил о сильных взрывах под Одессой.