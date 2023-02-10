Спецоперация 10 февраля 2023, 17:13 Взрывы прозвучали в Киеве после отбоя воздушной тревоги Украинские СМИ сообщили о зврывах в Киеве после отбоя воздушной тревоги

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После отбоя воздушной тревоги, объявленной по всей территории Украины, в Киеве вновь прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина сейчас».

«В Киеве прозвучал взрыв после отбоя тревоги. Ожидаем официальную информации», — говорится в сообщении.

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Утром на Украине включили оповещающие сирены после серии взрывов в Киеве, Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне, Кривом Роге, Кременчуге, Николаевской и Кировоградской областях.

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По словам мэра Киева Виталия Кличко, обломки ракеты повредили автомобиль и крышу частного дома в Голосеевском районе. Кроме этого имеются повреждения электросетей.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что в ближайшее время российские войска освободят оккупированный ВСУ донецкий поселок Марьинку. По его словам, за восемь лет украинские военные превратили село в настоящий укрепрайон, где из домов сделали доты с бревнами и железобетонными конструкциями.