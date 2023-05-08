Спецоперация 08 мая 2023, 08:53 Взрывы прозвучали в Киеве и Киевской области — СМИ Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской области РИА «Новости»

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Взрывы произошли в Киеве и Киевской области поздно вечером в воскресенье, 7 мая. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Киевской области», — уточнило издание.

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Информационное агентство УНИАН также передало информацию о взрывах в украинской столице.

«В Киеве и области слышны взрывы. Работает ПВО», — отметили в сообщении.

Позже украинское издание «Общественное» опубликовало информацию о второй и третьей волнах взрывов в городе.

По данным официального ресурса для оповещения населения, в Киеве с 23:34 объявляли воздушную тревогу.

Около полуночи украинские издания рассказали о взрывах в Киевской области. Военная администрация предупредила жителей о работе ПВО в регионе и «угрозе дронов».

Одновременно украинское издание Klymenko Time написало о прилете в Одессе. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук подтвердил массированный удар по региону.