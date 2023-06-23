Спецоперация 23 июня 2023, 03:27 Взрывы прозвучали в Хмельницком на западе Украины — СМИ Украинское издание «Общественное»: в Хмельницком прозвучали взрывы Pxhere

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В городе Хмельницком, который расположен на западе Украины, прозвучали взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

Никаких подробности произошедшего в материале не приводятся. Также на момент написания новости не было никаких комментариев от местных властей.

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На всей территории Украины сейчас звучит сигнал воздушной тревоги.

До этого сообщалось о взрывах во Львове, Днепропетровской области и подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, добавил ТАСС.

В ночь на 23 июня военкоры сообщили о нанесении российскими военными комбинированного удара по Украине. По их информации, стратегические бомбардировщики выпустили крылатые ракеты, которые полетели по направлению к центру Украины.

Угроза БПЛА-камикадзе была в Днепропетровской области и подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области, указывалось в сообщении военкоров.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко до этого сообщал, что российские военные оттеснили подразделения ВСУ на один километр в северных районах республики и заняли более выгодные позиции и рубежи.