Спецоперация 11 июня 2023, 06:15 Взрывы прозвучали в Харьковской области — СМИ Телеканал ТСН: взрывы звучат в Харьковской области РИА «Новости»

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Взрывы прогремели в Харьковской области в ночь на 11 июня. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Взрывы раздались в Харькове», — сказано в сообщении телеканала.

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С 01:37 (совпадает с московским временем) в регионе звучит сирена воздушной тревоги.

Взрывы звучат также в Сумской и Днепропетровской областях. В Полтавской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога. Украинские журналисты сообщали о взрывах в пригороде Днепра.

Украинские войска в ночь на 11 июня атаковали Донецк. Они выпустили по городу 10 снарядов калибра 155 миллиметров. Удары пришлись по Куйбышевскому и Кировскому районам, а также по Максимильяновке.

Ранее член ВГА Запорожской области Владимир Рогов сообщил о подготовке ВСУ новых атак на Запорожском направлении. Ситуация на позициях и вдоль линии передовой остается контролируемой.