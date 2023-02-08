08 февраля 2023, 01:19
Взрывы прозвучали в Харькове, Очакове и Херсоне
Член ВГА Рогов сообщил о взрывах в нескольких городах Украины
Взрывы и прилеты ракет зафиксировали в Харькове, Херсоне и Очакове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Харьков, Херсон, Очаков — громко. Прилеты ракет и взрывы», — написал он.
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Рогов иронично добавил, что таким образом на оккупированной территории постукраинского пространства отмечают 29-ю годовщину членства Украины в программе НАТО «Партнерство во имя мира».
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Мэр Харькова Игорь Терехов написал, что один из ударов пришелся по «промышленному объекту в Киевском районе города».
По данным онлайн-карты Минцифры страны, воздушную тревогу в нескольких регионах объявили почти одновременно. Сирены сработали в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях около 00:30 по московскому времени. Там же подтвердили информацию Рогова о взрывах в Харькове, Очакове и Херсоне.
Специальная военная операция РФ на Украине
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