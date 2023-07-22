22 июля 2023, 02:34
Взрывы прозвучали в Днепропетровской области
«Дом»: взрывы прогремели в Днепропетровской области
Несколько взрывов произошло ночью в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Дом».
По его данным, в области зафиксировали работу систем противовоздушной обороны. Местные власти официальных комментариев не давали. Другие подробности не приводились.
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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу 21 июля объявляли в Одесской и Николаевской областях страны.
В ночь на 21 июля несколько мощных взрывов прогремели в Одесской области. Как сообщали СМИ, в 04:24 по московскому времени в регионе работала воздушная тревога.
До этого Минобороны России сообщало, что российские военные продолжали наносить удары возмездия в ответ на теракт на Крымском мосту. В ночь на 18 июля ВС России поразили объекты, где готовили теракты против РФ с применением беспилотных катеров.
Взрывы
Украина
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