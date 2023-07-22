Спецоперация 22 июля 2023, 02:34 Взрывы прозвучали в Днепропетровской области «Дом»: взрывы прогремели в Днепропетровской области Соцсети

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Несколько взрывов произошло ночью в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил местный телеканал «Дом».

По его данным, в области зафиксировали работу систем противовоздушной обороны. Местные власти официальных комментариев не давали. Другие подробности не приводились.

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Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу 21 июля объявляли в Одесской и Николаевской областях страны.

В ночь на 21 июля несколько мощных взрывов прогремели в Одесской области. Как сообщали СМИ, в 04:24 по московскому времени в регионе работала воздушная тревога.

До этого Минобороны России сообщало, что российские военные продолжали наносить удары возмездия в ответ на теракт на Крымском мосту. В ночь на 18 июля ВС России поразили объекты, где готовили теракты против РФ с применением беспилотных катеров.