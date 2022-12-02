Спецоперация 02 декабря 2022, 16:04 Взрывы прозвучали в Днепре Паблики Днепра постят видео с прилетами

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В Днепре звучат взрывы от прилетов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местные издания.

Местные СМИ публикуют видео взрывов. На фото и видео виден столб дыма. Подробности пока минимальны.

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В Днепропетровской области и ряде других регионов Украины объявили воздушную тревогу.

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Ранее Минобороны сообщило об 11 сдавшихся в плен украинцах за сутки. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, два пикапа и два танка.

Ведомство также сообщило, что Воздушно-космические силы России успешно выполнили пуск новой противоракеты системы противоракетной обороны на полигоне в Казахстане. Система ПРО предназначена для защиты от ударов со стороны вражеских ВКС.

Также российские войска отразили контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении. Националисты были отброшены на исходные позиции. Была еще неудачная попытка нападения ВСУ на Кузеновку в ЛНР. Войска России нанесли упреждающий удар и отбросили обратно силы Украины.