Спецоперация 09 апреля 2023, 07:27 Взрывы прозвучали ночью в Запорожье Член совета ВГА Рогов: серия взрывов прозвучала в Запорожье

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Серия громких взрывов прозвучала в Запорожье ночью. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.

По его информации, все произошло в 01:47. Взрывы слышались в разных районах города, громче всего — в Заводском и Шевченковском.

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В 01:48 в Запорожье зазвучали сирены воздушной тревоги, но уже в 02:21 произошел отбой тревоги.

Административный центр Запорожской области в данный момент находится под контролем Украины. Несколько дней назад стало известно, что ВСУ, готовясь к контрнаступлению, стянули резервы и технику к Запорожской области и ждут приказа командования. Однако и российская армия хорошо подготовилась к многократно анонсированной контратаке, и есть будет чем ответить.