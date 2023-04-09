09 апреля 2023, 07:27
Взрывы прозвучали ночью в Запорожье
Член совета ВГА Рогов: серия взрывов прозвучала в Запорожье
Серия громких взрывов прозвучала в Запорожье ночью. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в Telegram-канале.
По его информации, все произошло в 01:47. Взрывы слышались в разных районах города, громче всего — в Заводском и Шевченковском.Рогов пообещал поделиться подробностями позже. Однако более детальной информации пока нет.
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В 01:48 в Запорожье зазвучали сирены воздушной тревоги, но уже в 02:21 произошел отбой тревоги.
Административный центр Запорожской области в данный момент находится под контролем Украины. Несколько дней назад стало известно, что ВСУ, готовясь к контрнаступлению, стянули резервы и технику к Запорожской области и ждут приказа командования. Однако и российская армия хорошо подготовилась к многократно анонсированной контратаке, и есть будет чем ответить.
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