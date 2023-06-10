10 июня 2023, 01:52
Взрывы произошли в Одессе — СМИ
«Страна.ua»: в Одессе произошли взрывы, работает система ПВО
Серия взрывов прогремела в Одессе в ночь на субботу, 9 июня. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
В сообщении указано, что в городе работает система противовоздушной обороны. В одном из районов Одессы в результате ударов выбило окна, отметили «Известия».
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В области объявили воздушную тревогу, добавил RT.
Несколько взрывов прогремели в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Первые взрывы были около 23:08, а вторые — около 23:28, написал член военно-гражданской администрации области Владимир Рогов.
По данным официального ресурса для оповещения населения страны, сигнал тревоги объявили в Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях, а также в контролируемых Киевом районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Также украинские СМИ сообщали о том, что жители Запорожья слышали звуки взрывов.
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