Взрывы произошли на территории одного из предприятий Харькова | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 09:22 Взрывы произошли на территории одного из предприятий Харькова Мэр Харькова Терехов: удар пришелся по одному из предприятий города

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Взрывы произошли в Харькове на территории одного из предприятий. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

«Предварительно попадание в административно-производственное здание, расположенное на территории. Есть разрушения», — написал он.

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Ранее воздушную тревогу объявили в центральных регионах Украины. Так, о срабатывании сигнала оповестила администрация в Киеве. Сигнал прозвучал и в Днепропетровской области. Объявлена воздушная тревога в Харьковской области. Ряд местных СМИ сообщил о серии взрывов в городе. Небезопасную ситуацию в регионе подтвердил глава местной администрации Олег Синегубов.

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Американская газета The Washington Post написала, что ВСУ используют устаревшее советское вооружение. Им не хватит подразделений ПВО, чтобы защитить всю страну. А пленный украинский военный рассказал, что на Западе считают украинскую армию неспособной командовать своими солдатами.