Спецоперация 20 июня 2023, 07:08 Взрывы прогремели во Львове — СМИ Взрывы прогремели во Львове и Львовской области РИА «Новости»

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Во Львове и Львовской области утром 20 июня послышались взрывы. Глава городской администрации Андрей Садовой в Telegram-канале подтвердил удары.

«Вы же сами все хорошо слышите. Во Львове и области — взрывы», — сказал он.

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Мэр Львова посоветовал местным жителям спуститься в укрытия или хотя бы в коридоры, где безопасней.

Воздушную тревогу во Львовской области объявили в 04:05, почти через два часа отменили. Сирена звучала также в Харьковской, Житомирской, Сумской, Хмельницкой, Полтавской и других областях.

Взрывы услышали в Черкасской области, ВВС Украины заявили о сработавшей системе ПВО. Громкие звуки прогремели в городе Запорожье, который находится под контролем киевского режима. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о серии взрывов около часа ночи.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставленного Западом оружия всегда мало. Сейчас армия больше всего нуждается в бронетехнике и артиллерии.