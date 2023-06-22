22 июня 2023, 03:31
Взрывы прогремели в трех областях Украины — СМИ
«Зеркало недели»: взрывы прогремели в Одесской, Кировоградской и Полтавской областях
В Одесской, Кировоградской и Полтавской областях Украины прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Как указано в материале, в Одесской области звуки взрывов — результат работы системы противовоздушной обороны.
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Помимо Одесской области взрывы также слышны в Кременчуге Полтавской области и Александрии Кировоградской области. Каких-либо подробностей о произошедшем не приводится.
Ранее сигнал воздушной тревоги объявили в 10 областях Украины. В частности, сирены звучали в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге и Харькове. Как позже сообщали военкоры, в Кривом Роге российские войска нанесли массированный ракетный удар. Как уточнялось, окрестности населенного пункта представляют собой один из районов формирования подразделений противника, которые затем бросают в наступление на южный фронт. Помимо этого взрывы доносились из Никопольского района Днепропетровщины. Там находятся украинские войска, которые через Днепр атакуют Энергодар.
Взрывы
Украина
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