Спецоперация 20 июля 2023, 01:42 Взрывы прогремели в Сумской области Украины — СМИ Украинский телеканал ТСН: взрывы прозвучали в Сумской области Соцсети

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Взрывы зафиксировали в Сумской области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН.

Других подробностей телеканал не привел.

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Сейчас в регионе объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

Сирены звучат в Черниговской, Харьковской, Николаевской областях. Также сигнал тревоги объявлен в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и ЛНР.

Несколькими часами ранее украинские СМИ сообщили о сильном взрыве во Львове на западе Украины. На тот момент в области не была объявлена воздушная тревога. Официальных комментариев местных властей по поводу взрыва не поступало.

В ночь на 19 июля российские военные нанесли удар по Одессе. Мэр города Геннадий Труханов указал, что они оказались самыми масштабными с начала спецоперации.

Как сообщали военкоры, ВС России наносили удары возмездия по Одессе больше часа. По их данным, в ходе этой операции задействовали авиацию Воздушно-космических сил страны и Военно-морской флот.