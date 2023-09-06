Спецоперация 06 сентября 2023, 23:49 Взрывы прогремели в Сумской области Украины — СМИ «Страна.ua»: в Сумской области прогремели взрывы unsplash.com

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Взрывы произошли вечером в Сумской области. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По предварительным данным, в регионе сработали средства противовоздушной обороны. Местные власти не давали официальных комментариев по этому поводу. Других подробностей случившегося не приводилось.

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Издание со ссылкой на Воздушные силы Украины отмечает, что в Сумской области существует угроза атаки беспилотников. В восточных областях возможно применение тактической авиации. В регионе объявили воздушную тревогу.

Сирены также прозвучали в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области, сообщил RT.

Мощные взрывы прогремели утром 6 сентября на севере Берислава Херсонской области. Предполагается, что там ВСУ хранят военную технику.