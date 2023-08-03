Спецоперация 03 августа 2023, 22:23 Взрывы прогремели в Сумской области Украины — СМИ «Военная хроника»: в Сумской области Украины произошли взрывы Pxhere

Читать 360tv в

Взрывы произошли в Сумской области Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы публикации указали со ссылкой на данные украинских мониторинговых каналов, что взрывы прогремели в районе аэродрома Шостка.

Реклама

По предварительной информации, взрываются склады с боеприпасами украинских военных.

Согласно данным официального ресурса оповещения населения Украины, сейчас в Сумской области не работает сигнал воздушной тревоги. Сирены звучат в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях страны. Также воздушная тревога объявлена на подконтрольной киевскому режиму части ЛНР.

В ночь на 3 августа взрыв прогремел в городе Запорожье, который сейчас находится под контролем Украины. По данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, его причиной стал прилет в ближайшем пригороде по военной инфраструктуре, которую ВСУ использовали для ведения боевых действий.