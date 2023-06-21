Спецоперация 21 июня 2023, 02:28 Взрывы прогремели в Сумской и Черкасской областях Украины «РВ»: взрывы прогремели в Сумской и Черкасской областях Украины Соцсети

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Взрывы прогремели в Сумской и Черкасской областях. Как сообщили авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», Украину атакуют ударные БПЛА.

«Из Черкасской области БПЛА-камикадзе „Герань“ летят в сторону Киева», — сказано в публикации военкоров.

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К посту прикрепили видео, на котором слышен звук летящего беспилотника. Как отмечается, на кадрах зафиксировали полет дрона в Сумской области.

Помимо этого сообщается о воздушной тревоге, объявленной в Киеве.

Утром 20 июня во многих районах украинской столицы не было света. По данным издания Klymenko Time, электротранспорт также остановил работу в городе. Ночью в Киеве прозвучали несколько взрывов. Как отмечалось, сигналы воздушной тревоги звучали в городе свыше 3,5 часа.

Также утром 20 июня несколько взрывов были слышны во Львове и Львовской области. Воздушную тревогу во Львовской области объявили ранним утром, в 04:05. Ее отменили почти через два часа. Сигнал тревоги также звучал и в других регионах Украины. Среди них Харьковская, Житомирская, Сумская, Хмельницкая и Полтавская области.