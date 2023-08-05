Спецоперация 05 августа 2023, 19:38 Взрывы прогремели в ряде регионов Украины — СМИ «Страна.ua» сообщило о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях Пресс-служба Минобороны

Читать 360tv в

Взрывы прозвучали в Хмельницкой, Киевской и Житомирской областях на западе Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По данным издания, жители города Староконстантинов, где расположен военный аэродром, также слышали взрывы.

Реклама

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу объявили в Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Сигнал тревоги в регионах включили около 18:15.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что в нескольких районах Запорожья слышали взрывы. Он связал их с работой ПВО.

В четверг, 3 августа, российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в Змиевском районе Харьковской области. Также сообщалось о взрывах в Сумской области.