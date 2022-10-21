Взрывы прогремели в районе Антоновского моста в Херсоне | 360°

Спецоперация 21 октября 2022, 23:52 Взрывы прогремели в районе Антоновского моста в Херсоне RT: в Херсоне прогремели взрывы в районе Антоновского моста со стороны ВСУ YouTube

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В Херсоне были слышны взрывы. Удары со стороны ВСУ прогремели в районе Антоновского моста, сообщили в Telegram-канале «RT».

Предварительно, украинские боевики выпустили около шести ракет. В городе сработала система ПВО, рассказали в Telegram «Главное в Херсоне».

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Власти Одесской и Николаевской областей Украины вечером понедельника объявили о воздушной тревоге в регионах. Также о сирене в городе сообщил руководитель Полтавской обладминистрации Дмитрий Лунин.

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Воздушная тревога периодически слышны в разных регионах Украины с 10 октября. В начале прошлой недели российские силы начали удары высокоточным оружием по инфраструктуре страны.

Накануне заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти намерены освободить еще три региона страны — Днепропетровск, Николаев и Одессу.