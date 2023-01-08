Спецоперация 08 января 2023, 00:30 Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье Член ВГА Запорожской области Рогов сообщил о взрывах в Запорожье РИА «Новости»

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Взрывы прозвучали в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, сработала воздушная тревога.

«В Запорожье громко! С 23:00 в областном центре, временно оккупированном режимом президента Украины Владимира Зеленского, слышны взрывы», — написал он.

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Как отметил Рогов со ссылкой на информацию местных жителей, в городе прогремели не менее четырех взрывов. Позже стало известно о второй волне прилетов по военным объектам и объектам инфраструктуры.

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В среду, 4 января, звуки взрывов также слышали жители подконтрольного Украине Запорожья. Всего в городе прогремело шесть взрывов, после первых из которых объявили воздушную тревогу.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух складов украинских боеприпасов в Запорожской области и Донецкой Народной Республике. Склады находились в районах населенных пунктов Гуляй Поле и Красный Лиман. Российские военные поразили 57 подразделений ВСУ на огневых позициях и военной техники в 84 районах.