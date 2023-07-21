21 июля 2023, 03:31
Взрывы прогремели в Одесской области — СМИ
Украинский телеканал ТСН: взрывы прогремели в Одесской области
Взрывы прозвучали в Одесской области Украины. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН. Подробностей журналисты не привели.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сейчас в регионе объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской области и ЛНР.
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Вечером 20 июля сигнал тревоги объявили на всей территории Украины. До этого Минобороны России сообщало, что российские военные продолжили наносить удары возмездия за теракт на Крымском мосту.
В ночь на 18 июля ВС России нанесли удар возмездия по объектам, где готовили теракты против РФ с применением беспилотных катеров. Российские силы также ударили по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы. Как уточняли в Минобороны страны, цели поразили с помощью высокоточного оружия.
Еще один удар возмездия российские силы нанесли по складам боеприпасов и объектам топливной инфраструктуры в районе Николаева.
Одесса
Взрывы
Специальная военная операция РФ на Украине
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