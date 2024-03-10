Спецоперация 10 марта 2024, 13:08 Взрывы прогремели в Одесской области Командование ВСУ подтвердило пожар на объекте после взрывов в Одесской области vk.com/ achpod/globallookpress

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Несколько взрывов прогремели на промышленном объекте в Одесской области. На его территории вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны «Юга» ВСУ.

Украинские военные подтвердили, что из-за взрывов и пожара получило повреждение одно из зданий. Огнеборцы потушили возгорание.

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Утром 10 марта звуки взрывов зафиксировали в Херсоне, Харькове, Снигиревке, Хмельницкой, Киевской и Николаевской областях. Ночью власти Украины объявляли воздушную тревогу во многих регионах страны, в том числе в Днепропетровской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.

Ранее ВСУ атаковали тремя БПЛА поселок Горьковский в Белгородской области. Из-за удара одного из дронов повреждения получил жилой дом.