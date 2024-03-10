10 марта 2024, 13:08
Взрывы прогремели в Одесской области
Командование ВСУ подтвердило пожар на объекте после взрывов в Одесской области
Несколько взрывов прогремели на промышленном объекте в Одесской области. На его территории вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны «Юга» ВСУ.
Украинские военные подтвердили, что из-за взрывов и пожара получило повреждение одно из зданий. Огнеборцы потушили возгорание.
Реклама
Утром 10 марта звуки взрывов зафиксировали в Херсоне, Харькове, Снигиревке, Хмельницкой, Киевской и Николаевской областях. Ночью власти Украины объявляли воздушную тревогу во многих регионах страны, в том числе в Днепропетровской, Житомирской, Винницкой и Черкасской областях.
Ранее ВСУ атаковали тремя БПЛА поселок Горьковский в Белгородской области. Из-за удара одного из дронов повреждения получил жилой дом.
Пожары
Одесса
Военные
Взрывы
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама