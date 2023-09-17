17 сентября 2023, 23:51
Взрывы прогремели в Одесской области
«Страна.ua»: взрывы произошли в Одесской области
Взрывы прогремели в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна». Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу.
Подробностей произошедшего издание не привело. Также пока не поступало комментариев по этому поводу от местных властей.
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По данным Министерства цифровой трансформации страны, сейчас в регионе продолжают звучать сирены. Также воздушная тревога объявлена в Николаевской и Кировоградской областях страны.
Кроме того, сирены звучат на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей и ЛНР.
Днем 17 сентября взрывы раздались в Очакове Николаевской области Украины. По данным украинских журналистов, власти страны объявили в регионе воздушную тревогу. Кроме того, сирены звучали в Одесской области, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области.
Взрывы
Украина
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