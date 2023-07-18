Спецоперация 18 июля 2023, 02:13 Взрывы прогремели в Одессе — СМИ Украинский телеканал ТСН: в Одессе слышны взрывы Pxhere

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Звуки взрывов раздались в Одессе. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН. Что стало их причиной не уточняется.

Утром 17 июля сигнал воздушной тревоги звучал сразу в нескольких областях на северо-востоке и в центре Украины.

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Сирены зазвучали в Черниговской области в 10:06. После этого сигнал включили в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Киевской, Черкасской, Сумской, Кировоградской областях, а также на контролируемой киевским режимом территории ДНР и Запорожской области.

В ночь на 16 июля украинское агентство УНИАН сообщило о серии сильных взрывов, которые прогремели в Харькове. Глава города Игорь Терехов подтвердил эту информацию. Как сообщали военкоры, взрывы связаны с работой российских военных. Они ударили ракетами и дронами-камикадзе «Герань» по военным объектам ВСУ. В тот момент воздушная тревога звучала в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях. Незадолго до этого сирены были слышны также в Сумском и Кировоградском регионах.