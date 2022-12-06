Спецоперация 06 декабря 2022, 02:44 Взрывы прогремели в Никополе Днепропетровской области — СМИ «Страна.ua»: взрывы прогремели в Никополе Днепропетровской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жители города Никополь Днепропетровской области услышали взрывы. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

По данным журналистов, сразу в нескольких регионах Украины включили воздушную тревогу. Других подробностей о произошедших взрывах пока не привели.

Реклама

Ранее украинские СМИ сообщали, что 5 декабря после объявления воздушной тревоги в ряде регионов страны прозвучали взрывы. Они прогремели в Одессе, а также Кировоградской, Винницкой и Черкасской областях. Услышали взрывы и на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области.

Реклама

Повреждения объектов энергетической инфраструктуры в разных частях Украины привели к аварийным отключениям света и воды. Насосные станции и резервные линии обесточили в том числе в Одессе. Жители всех районов города остались без питьевой воды. Население призвали соблюдать спокойствие и пообещали восстановить электроснабжение. После проведения ремонтных работ ситуация с водоснабжением должна стабилизироваться.

Российские войска продолжают обстрелы военных и энергетических объектов Украины с ноября. Удары стали ответом на теракт, произошедший на Крымском мосту.