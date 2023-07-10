Спецоперация 10 июля 2023, 01:10 Взрывы прогремели в Николаеве на Украине — СМИ Украинский телеканал ТСН: взрывы раздались в Николаеве Pxhere

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Взрывы прогремели в городе Николаеве на Украине. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.

Никаких подробностей журналисты не привели. Официального комментария по ситуации от властей города также пока не поступало.

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Сейчас в Николаевской и Харьковской областях звучит сигнал воздушной тревоги. Также сирена работает в подконтрольных киевскому режиму районах Донецкой Народной Республики и Херсонской области.

Российские войска стали наносить удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины после теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года. По оценкам руководства России, за ним стоят украинские спецслужбы.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призналась в том, что ответственность за подрыв Крымского моста лежит на Киеве. Она сделала это спустя почти 300 дней после теракта. Как указал директор компании «Маркком», политтехнолог и политолог Сергей Маркелов в беседе с «360», таким образом Киев намеренно хочет фальсифицировать поражения настоящего успехами из прошлого и превратить «шестерку» в «джокера».