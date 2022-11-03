Взрывы прогремели в Мелитополе | 360°

Важное 03 ноября 2022, 07:32 Взрывы прогремели в Мелитополе РИА «Новости»: взрывы прогремели в Мелитополе РИА "Новости"

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Порядка пять-шести сильных взрывов прозвучали в Мелитополе Запорожской области рано утром 3 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости».

Все случилось примерно в 05:40– 05:50. Администрация города в своем Telegram сообщила, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Жителей попросили сохранять спокойствие и заверили, что Мелитополю ничего не угрожает.

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Ранее 3 ноября стало известно, что украинские силы ночью обстреляли химический завод «Стирол» в Горловке, в ДНР. Как сообщил глава городской администрации Иван Приходько, в результате случившегося один человек пострадал.

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Донецкая Народная Республика, Запорожская область, а также Луганская Народная Республика и Херсонская область в результате референдумов перешли в состав России. Несмотря на это, ВСУ продолжают атаковать регионы. Накануне под обстрел попала станция техобслуживания в ЛНР.