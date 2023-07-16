Спецоперация 16 июля 2023, 10:44 Взрывы прогремели в Луганске — видео Жители Луганска сообщили о взрывах

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Громкие взрывы слышны в Луганске 16 июля. Об этом сообщили жители, местный Telegram-канал опубликовал видео от читателя.

На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются над зданием. Серию взрывов слышали в районе Южных кварталов на окраине Луганска.

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ ударили дальнобойными кассетными боеприпасами, передавал ТАСС.

Ранее ВСУ пытались атаковать Севастополь семью дронами и двумя безэкипажными катерами. Минобороны России назвало действия киевского режима террористическими.

Российские ПВО и флот ликвидировали беспилотники. Раненых и пострадавших нет. Сейчас в городе обстановка спокойная.