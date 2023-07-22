Спецоперация 22 июля 2023, 04:26 Взрывы прогремели в Кропивницком — СМИ Украинское издание «Общественное»: взрывы произошли в Кропивницком Pxhere

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Взрывы прозвучали в Кропивницком (бывший Кировоград), сообщило украинское издание «Общественное». Город расположен в центральной части Украины.

«В Кропивницком слышны звуки взрывов», — указали авторы материала. В регионе объявлена воздушная тревога.

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Ранее серия взрывов произошла в Днепропетровской области Украины. По данным местных СМИ, в регионе фиксировали работу систем ПВО. Комментариев от властей по этим сообщениям не поступало.

В ночь на 22 июля сразу в нескольких областях Украины объявляли воздушную тревогу. В частности сирены звучали в Сумской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также сигнал воздушной тревоги срабатывал на подконтрольных Киеву частях Запорожской области, ДНР и ЛНР.

Российские военные нанесли удары возмездия в ответ на теракт на Крымском мосту, который произошел рано утром 17 июля. В результате атаки со стороны ВСУ погибла семейная пара, а их несовершеннолетняя дочь получила серьезные ранения.